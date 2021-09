Presto i colleghi potranno telefonarti anche su Gmail

8 Settembre 2021 – 20:29

Tra le ultime novità che la casa di Mountain View ha annunciato per il suo servizio di posta elettronica c’è un sistema che permetterà agli utenti di chiamare e videochiamare i contatti mentre stanno leggendo le loro email o mentre stanno organizzando i loro appuntamenti in calendario. Ecco come funziona.Continua a leggere



Tra le ultime novità che la casa di Mountain View ha annunciato per il suo servizio di posta elettronica c’è un sistema che permetterà agli utenti di chiamare e videochiamare i contatti mentre stanno leggendo le loro email o mentre stanno organizzando i loro appuntamenti in calendario. Ecco come funziona.

Continua a leggere Tra le ultime novità che la casa di Mountain View ha annunciato per il suo servizio di posta elettronica c’è un sistema che permetterà agli utenti di chiamare e videochiamare i contatti mentre stanno leggendo le loro email o mentre stanno organizzando i loro appuntamenti in calendario. Ecco come funziona.

Fonte: Fanpage Tech