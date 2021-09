Le fake news su Facebook ricevono 6 volte più attenzione rispetto ai contenuti affidabili

8 Settembre 2021 – 17:29

Uno studio condotto dalla New York University e dall’Université Grenoble Alpes ha esaminato i post pubblicati su più di 2500 pagine di Facebook, tra l’agosto 2020 e il gennaio 2021. I contenuti prodotti da fonti note per distorcere la realtà dei fatti hanno ricevuto un numero di like, condivisioni e interazioni 6 volte superiore rispetto a quelli provenienti da fonti attendibili.

Fonte: Fanpage Tech