L’aggiornamento dei giochi da Ps4 a Ps5 non sarà più gratis

8 Settembre 2021 – 0:57

(Foto: Polyphony Digital)Ora è ufficiale: le esclusive Playstation first party cross-gen Ps4 e Ps5 piazzeranno il costo dell’upgrade a 10 euro. Ciò significa che i videogiochi pubblicati da Sony Interactive Entertainment che usciranno prima sulla vecchia generazione e poi sulla nuova non offriranno gratuitamente il passaggio da una all’altra. Tra i titoli saranno coinvolte diverse uscite molto attese a partire da Gran Turismo 7 e God of War Ragnarok. C’è solo un’eccezione.

La decisione era nell’aria da tempo, con già Ghost of Tsushima: Director’s Cut che prevedeva l’upgrade a Ps5 solo a pagamento ed è proprio il ceo e presidente di Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, a confermare sul blog ufficiale Playstation, che la nuova politica riguarderà d’ora in poi i titoli acquistati su disco oltre a quelli solo digitali scaricati dallo store. Anche il prossimo Uncharted dovrebbe essere dunque coinvolto.

(Foto: Guerrilla Games)C’è però un’eccezione e risponde al nome di Horizon Forbidden West. Sony ha concesso infatti il passaggio gratuito alla versione per le console di nuova generazione dopo aver ricevuto non poche lamentele da parte degli utenti che avevano scoperto fosse una prerogativa solo delle versioni deluxe. Si potrà dunque passare al gioco per Ps5 gratuitamente da quello per Ps4, come confermato sul blog ufficiale. Il motivo del dietrofront è molto semplice: era stato pianificato come gioco di lancio per Ps5, ma i ritardi dovuti alla pandemia del Covid-19 l’hanno fatto slittare al 18 febbraio 2022. Da qui la decisione di mantenere la promessa originaria dell’upgrade gratuito da Ps4 a Ps5.

Vale la pena sottolineare che l’upgrade a pagamento di titoli cross-play da Ps4 a Ps5 non riguarda sviluppatori di terze parti quindi dipenderà da loro se far pagare o meno il passaggio a Ps5 dei vari capitoli per esempio di Call of Duty, Grand Theft Auto e Fall Guys. Ricordiamo che i rivali di Microsoft contano invece sulla tecnologia Smart Delivery introdotta con Xbox Series X|S per ricevere in automatico e senza costi aggiuntivi la versione migliore del gioco acquistato, indipendentemente dalla generazione della console.

