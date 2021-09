Ethereum scivola: che tonfo, -16% in un giorno

8 Settembre 2021 – 1:49

Brusca contrazione per il valore della crypto, passata in poche ore da oltre 3750 dollari a poco più di 3000, ma già si apprezza la ripresa.

