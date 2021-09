Dji Om5, il nuovo gimbal per riprese cinematografiche con lo smartphone

8 Settembre 2021 – 18:04

(Foto: Dji)Dji Om5 è il nuovo gimbal della gamma Osmo pensata per accogliere lo smartphone Android o iPhone per girare video fluidi e ultra-stabili proprio come con una steadycam professionale. Per la prima volta viene introdotto un manico telescopico e si adotta la tecnologia proprietaria active track 4.0.

Le novità partono dal design, che è stato rivisto e aggiornato rispetto alle versioni precedenti come dimostrato da una serie di finiture più curate e giunti in metallo flessibili e resistenti anche con un uso intensivo. Si può piegare per un facile trasporto e mantiene ridotto il peso per l’uso comodo a una mano grazie anche all’impugnatura ergonomica. Un morsetto magnetico assicura lo smartphone allo stabilizzatore durante le riprese e gli scatti. Come anticipato, il manico da 215 mm è estendibile e telescopico per allargare il campo di ripresa e aumentare l’inquadratura in selfie di gruppo. Due le colorazioni da scegliere con il grigio e rosa chiaro che Dji descrive rispettivamente come athens gray, ispirandosi all’architettura greca e sunset white, che riprende le sfumature di un tramonto.

(Foto: Dji)A livello tecnico sono presenti tre motori che mantengono sempre lo smartphone in posizione anche quando si salta, si corre o ci si muove velocemente in tutte le direzioni e può accogliere cellulari di qualsiasi dimensione, anche quelli più imponenti. Gli algoritmi proprietari adattano la cattura video ai movimenti dell’utente per una resa migliore. Non mancano diverse funzionalità software dedicate. Per esempio, ShotGuides è una modalità che guida passo a passo gli utenti che si avvicinano per la prima volta al gimbal per consigliare la sequenza di riprese e consigli pratici in base all’ambiente.

Tra le varie modalità di ripresa ci sono Panorama per inquadrature ampie, CloneMe per foto panoramiche composite con vari scatti uniti, Spinshot per riprese rotanti e l’immancabile TimeLapse. La soluzione proprietaria Active Track sale alla versione 4.0 per riconoscere il volto automaticamente in modalità selfie oltre ai vari rilevamenti di soggetti come persone, animali e cose così da mantenerli sempre al centro dell’inquadratura.

(Foto: Dji)Il prezzo di Dji Om5 è di 159 euro dallo store ufficiale del distributore Nital oppure presso i rivenditori specializzati.

The post Dji Om5, il nuovo gimbal per riprese cinematografiche con lo smartphone appeared first on Wired.

Fonte: Wired