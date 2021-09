Un click per la scuola di Amazon, terza edizione

7 Settembre 2021 – 13:49

Amazon ha annunciato l’iniziativa Un click per la scuola, giunta alla terza edizione, che permette agli utenti di donare una percentuale sugli acquisti.

