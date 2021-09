Così i no-vax ingannano l’algoritmo di TikTok e pubblicano bufale da milioni di visualizzazioni

7 Settembre 2021 – 14:29

Su @palestine_eye_of_tiger2, un account del social network cinese, sono comparsi video di persone che denunciano effetti collaterali dopo aver ricevuto il vaccino: tic, paralisi, convulsioni. Sui video compaiono scritte che eludono i controlli dell'algoritmo, come per esempio "Pfizer sicuro ed efficace" o "Moderna sicuro ed efficace". Nonostante il contenuto sia stato cancellato, i portavoce non rispondono a chi chiede come sia stato possibile che gli stessi siano diventati virali.



Fonte: Fanpage Tech