Bitcoin a El Salvador: è moneta a corso legale

7 Settembre 2021 – 13:50

Da oggi, a El Salvador, Bitcoin è ufficialmente una moneta a corso legale al pari del dollaro statunitense: nessun ripensamento nonostante i malumori.

