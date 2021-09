Su WhatsApp arrivano le nuove bolle delle chat: ecco come saranno

6 Settembre 2021 – 17:29

La modifica, avvistata inizialmente all’interno delle versioni preliminari dell’app per il sistema operativo Android, è ora sbarcata sulle versioni beta di WhatsApp per iOS e sembra dunque pronta a un debutto ufficiale. Non sarà una novità sconvolgente ma dovrebbe comunque rendere più piacevole l’esperienza d’uso dell’app.

Fonte: Fanpage Tech