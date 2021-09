ProtonMail comunica l’indirizzo IP di un utente

6 Settembre 2021 – 19:49

Nonostante ProtonMail garantisca sicurezza e privacy, la software house è obbligata per legge a fornire alle autorità gli indirizzi IP degli utenti.

