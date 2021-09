Lo smartphone con la fotocamera che puoi staccare per fare un selfie

(Foto: LetsGoDigital.org)Tra i più recenti brevetti tech depositati nel database dell’organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (World Intellectual Property Organization – Wipo) ce n’è uno molto interessante a opera della società cinese Vivo. Riguarda la selfie camera, che sfrutta un modulo attaccabile e staccabile che include anche un piccolo display di servizio per supportare al meglio l’uso lontano dal corpo smartphone principale.

Il brevetto è stato presentato lo scorso luglio, ma è stato registrato solo pochi giorni fa e segue un sentiero tutt’altro che inedito per Vivo: nell’ottobre 2020, infatti, il brand cinese aveva già mostrato un concept di fotocamera periscopica staccabile per smartphone pensata per la fotografia da remoto. L’idea era stata molto apprezzata, ricevendo anche un riconoscimento dal prestigioso Red Dot Design Award. Quasi un anno dopo, il progetto prende più forma e aggiunge un particolare non indifferente come un piccolo schermo piazzato sul retro del lato che ospita i sensori fotografici.

(Foto: Red Dot)Il modulo si può agganciare e sganciare in modo magnetico aprendo a tre possibili scenari. Nel primo, quello classico, la parte con lcd completa il display frontale che risulta del tutto pulito e senza notch o fori, mentre le fotocamere puntano sul retro. Nel secondo, la situazione si inverte così da scattare selfie ad alta qualità puntando le fotocamere sul fronte. Nel terzo si stacca il modulo che diventa una sorta di microfotocamera per scattare foto a distanza, per esempio piazzandolo su un piano per foto di gruppo controllando l’inquadratura dallo smartphone oppure come mini actioncam per video più agevoli e coinvolgenti.

Un approccio del tutto nuovo e creativo alla fotografia mobile, che però presenta subito alcuni grattacapi da risolvere come la possibilità di perdere il modulo se dovesse sganciarsi per errore oltre alla scomodità di dover cambiare l’orientamento per scattare selfie. Tra le prospettive più intriganti c’è invece la possibilità di cambiare il modulo fotografico per guasti oppure per effettuare un upgrade mirato senza dover cambiare l’intero smartphone; visto che gli smartphone moderni si differenziano soprattutto per le fotocamere è una possibilità non da poco.

