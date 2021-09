La trasformazione di St3pNy, com’era agli esordi il gamer prestato al mondo di YouTube

6 Settembre 2021 – 20:29

Stefano Lepri è uno degli youtuber più noti in Italia, prestato alla piattaforma di condivisione dopo un inizio di carriera nel settore del gaming. Oggi ha 27 anni e dal momento del suo debutto a oggi è letteralmente maturato sotto gli occhi dei suoi fan, tanto che – per chi l’ha visto crescere – tornare a osservarlo per com’era all’inizio della sua carriera può fare un certo effetto.Continua a leggere



Stefano Lepri è uno degli youtuber più noti in Italia, prestato alla piattaforma di condivisione dopo un inizio di carriera nel settore del gaming. Oggi ha 27 anni e dal momento del suo debutto a oggi è letteralmente maturato sotto gli occhi dei suoi fan, tanto che – per chi l’ha visto crescere – tornare a osservarlo per com’era all’inizio della sua carriera può fare un certo effetto.

Continua a leggere Stefano Lepri è uno degli youtuber più noti in Italia, prestato alla piattaforma di condivisione dopo un inizio di carriera nel settore del gaming. Oggi ha 27 anni e dal momento del suo debutto a oggi è letteralmente maturato sotto gli occhi dei suoi fan, tanto che – per chi l’ha visto crescere – tornare a osservarlo per com’era all’inizio della sua carriera può fare un certo effetto.

Fonte: Fanpage Tech