Khaby Lame è alla Mostra di Venezia (e presto potrebbe recitare in un film)

6 September 2021 – 16:56

Il tiktoker italiano più famoso al mondo sta partecipando alla 78esima edizione del Festival di Venezia. Lame è stato scelto da Pietro Valsecchi (produttore italiano noto anche per aver scovato Checco Zalone) per girare un film. Il desiderio dell’influencer è sempre stato quello di fare l’attore. “Prima o poi mi vedrete in un film con Will Smith. È il mio sogno”, ha assicurato.

