Inspiration4: turisti nello spazio il 15 settembre

6 September 2021 – 16:25

Il 15 settembre verrà lanciata in orbita la navicella Crew Dragon che darà inizio alla missione Inspiration4, la prima con quattro civili a bordo.

