Crisanti, preferibili le FFP2: i motivi e l’offerta

6 Settembre 2021 – 16:49

Andrea Crisanti spiega perché a suo avviso sui mezzi pubblici sarà particolarmente importante utilizzare mascherine FFP2: ecco come averle con lo sconto.

The post Crisanti, preferibili le FFP2: i motivi e l’offerta appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico