Ingenuity vola per la tredicesima volta

5 Settembre 2021 – 13:49

Ingenuity ha completato con successo anche il tredicesimo volo su Marte, fornendo nuove immagini di un’area della regione South Seitah.

