Virgin Galactic: FAA avvia indagine, voli sospesi

4 Settembre 2021 – 13:49

La FAA ha sospeso temporaneamente i voli di Virgin Galactic per indagare sulla deviazione della traiettoria avvenuta durante la missione Unity 22.

Fonte: Punto Informatico