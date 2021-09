Twitter lancia un piano di abbonamenti per contenuti in esclusiva

4 Settembre 2021 – 0:14

Foto: Aytac Unal/Anadolu Agency/Getty ImagesSettembre si prevede un mese di novità per Twitter. La piattaforma di microblogging ha annunciato l’implementazione o il test di diverse funzionalità, a partire da Super Follow, il nuovo sistema di contenuti esclusivi su abbonamento del social, di cui si parla da febbraio.

Da ieri Super Follow è disponibile per alcuni utenti iOS selezionati negli Stati Uniti e in Canada, che avevano fatto domanda per provarlo in anteprima. Twitter ha fatto sapere però che la novità sarà a disposizione di sempre più persone nel mondo nelle prossime settimane e arriverà anche agli utenti Android e sul web.

Gli utenti già abilitati possono scegliere i tweet “premium” che appariranno nelle timeline solo degli abbonati. Twitter offre tre piani di abbonamento per Super Follow: 2,99 dollari al mese, 4,99 dollari al mese e 9,99 dollari al mese per consentire alle persone di “monetizzare contenuti bonus e dietro le quinte per i loro follower più coinvolti”.

Ci si può però sempre mettere in lista d’attesa per rientrare nel programma Super Follow quando verrà allargato. Per il momento, per essere idoneo, un utente deve avere almeno 10.000 follower, avere 18 anni, aver twittato 25 volte negli ultimi 30 giorni, vivere negli Stati Uniti e rispettare la politica Super Follow di Twitter.

Twitter Super Follow: Foto: via TwitterL’azienda afferma che gli utenti possono incassare fino al 97% delle entrate degli abbonamenti al netto delle commissioni, fino a un limite di 50.000 dollari con tutti i prodotti di monetizzazione di Twitter. Superata questa soglia, Twitter afferma che gli utenti possono guadagnare fino all’80% dopo le commissioni.

Twitter negli ultimi mesi ha lavorato molto sui metodi per consentire ai suoi utenti di monetizzare la loro presenza sulla piattaforma e stare al passo con altri social come Facebook e TikTok che stanno puntando sui creatori di contenuti. Ha aggiunto per esempio una funzione per fare offerte ai creator chiamato Tip Jar, Spazi esclusivi a pagamento, un pulsante per iscriversi a newsletter e sta testando una sezione dedicata allo shopping.

Una delle altre novità di questi giorni riguarda proprio la Tip Jar, il barattolo delle offerte virtuale grazie al quale gli utenti possono inviare denaro ai creator che seguono per sostenerli. Al momento questa funzione accetta solo valute tradizionali, ma Twitter sta lavorando per consentire i pagamenti anche in bitcoin.

La funzionalità è stata rivelata per la prima volta dallo sviluppatore di app e ricercatore Alessandro Paluzzi. La notizia è stata poi confermata dal capo dell’area prodotto di Twitter, Kayvon Beykpour, che ha confermato che il social network sta effettivamente lavorando per implementare le transazioni in bitcoin su Tip Jar.

La piattaforma di Jack Dorsey ha rivelato poi di avere iniziato il test di un’altra opzione attesa da molti. Si chiama Modalità di sicurezza, potrà essere attivata dalle impostazioni di privacy e sicurezza e garantirà una difesa automatica contro insulti e molestie sull’app per un periodo di sette giorni, rinnovabile. Questa modalità si basa su un algoritmo che filtrerà le potenziali minacce, valutando il contenuto dei tweet e la relazione tra un account e chi gli risponde.

La nuova funzionalità sarà inizialmente disponibile per un “piccolo gruppo di feedback” di circa 1.000 utenti di lingua inglese. Twitter ha detto che per strutturare questa funzione si è servito della consulenza, tra gli altri, di esperti di salute mentale, sicurezza informatica e diritti umani. Il social ha specificato che in questa fase di test tenterà di raggiungere account che spesso si trovano a ricevere ondate di odio.

All’inizio di quest’anno, Twitter aveva annunciato che stava lavorando allo sviluppo di nuove funzionalità anti-abusi, tra cui un’opzione per consentire agli utenti di togliere il proprio tag dai thread in cui venivano citati e un modo per impedire ai molestatori seriali di menzionarli in futuro. Le minacce, gli insulti e le molestie non sono una prerogativa di Twitter, ovviamente, ma il social sa bene che questi episodi accadono e alla lunga portano alcune persone ad abbandonare l’app. Per questo motivo sta cercando di correre ai ripari.

