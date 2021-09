Quest’ app è la TikTok dei videogiochi: puoi crearli in pochi tocchi o sfogliarli in verticale

4 Settembre 2021 – 14:29

Lanciata in questi giorni su App Store, PlayByte è un misto tra un social network e una piattaforma di condivisione — il tutto incentrato sulla creazione e il consumo di brevissimi videogiochi che chiunque può realizzare. I creator condividono i loro titoli e le risorse utilizzate per svilupparli, e gli utenti li sfogliano in una

Lanciata in questi giorni su App Store, PlayByte è un misto tra un social network e una piattaforma di condivisione — il tutto incentrato sulla creazione e il consumo di brevissimi videogiochi che chiunque può realizzare. I creator condividono i loro titoli e le risorse utilizzate per svilupparli, e gli utenti li sfogliano in una serie sterminata.

Fonte: Fanpage Tech