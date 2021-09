Perseverance raccoglie il primo campione di roccia

4 Settembre 2021 – 10:49

Perseverance ha effettuato con successo il carotaggio del primo campione di roccia, ma serve una conferma visiva prima di completare la procedura.

