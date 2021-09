L’algoritmo di Facebook scambia uomini neri per primati

4 September 2021 – 10:52

In calce a un video che mostrava un uomo nero in una discussione con le forze dell'ordine, il social chiedeva ai suoi utenti se desiderassero riprodurre altre clip sui primati. L'errore è imputabile agli algoritmi di riconoscimento delle immagini in forze al social, ma non è la prima volta che questi sistemi vengono accusati di discriminare intere categorie di utenti.



In calce a un video che mostrava un uomo nero in una discussione con le forze dell'ordine, il social chiedeva ai suoi utenti se desiderassero riprodurre altre clip sui primati. L'errore è imputabile agli algoritmi di riconoscimento delle immagini in forze al social, ma non è la prima volta che questi sistemi vengono accusati di discriminare intere categorie di utenti.

Fonte: Fanpage Tech