Il sistema di sorveglianza anti-pedofilia su iPhone è rimandato: la spiegazione di Apple

4 Settembre 2021 – 11:29

Troppe le critiche sulle nuove funzionalità, accusate di essere vulnerabili ad attacchi e abusi da parte di governi illiberali, e dunque di potersi trasformare inavvertitamente in un sistema di sorveglianza totale con rischi per privacy e libertà individuali. Apple aveva tentato di rassicurare i clienti ma ora si prenderà del tempo per rivedere la sua tecnologia.

