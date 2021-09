Twitter accetterà pagamenti in Bitcoin per Tip Jar

3 Settembre 2021 – 13:50

Uno sviluppatore italiano ha scoperto che Twitter consentirà di effettuare pagamenti in Bitcoin tramite la funzionalità Tip Jar introdotta a maggio.

Fonte: Punto Informatico