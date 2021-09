Non può raggiungere l’amica che si sposa: damigella si proietta al ricevimento come ologramma

3 September 2021 – 14:11

Sarah Redington non poteva raggiungere l’amica Brittany a causa delle restrizioni applicate ai viaggi in tempi di pandemia, e si è presentata al suo matrimonio sotto forma di immagine in 3 dimensioni ripresa e proiettata attraverso apparecchiature speciali. Durante il ricevimento ha espresso la sua vicinanza alla coppia e ha chiacchierato con la sposa in una videochiamata.Continua a leggere



Sarah Redington non poteva raggiungere l’amica Brittany a causa delle restrizioni applicate ai viaggi in tempi di

Continua a leggere Sarah Redington non poteva raggiungere l’amica Brittany a causa delle restrizioni applicate ai viaggi in tempi di pandemia , e si è presentata al suo matrimonio sotto forma di immagine in 3 dimensioni ripresa e proiettata attraverso apparecchiature speciali. Durante il ricevimento ha espresso la sua vicinanza alla coppia e ha chiacchierato con la sposa in una videochiamata.

Fonte: Fanpage Tech