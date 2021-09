La Cina sta valutando quanto costi mandare nello spazio un’enorme astronave

(foto: ESA/Getty images)Sul sito della National Natural Science Foundation of China, un’agenzia di finanziamento controllata dal ministero della Scienza e della tecnologia cinese, è apparso un bando per la presentazione di progetti per la costruzione di “grandi equipaggiamenti aerospaziali strategici per l’uso futuro di risorse spaziali, l’esplorazione dei misteri dell’universo e la vita a lungo termine in orbita”. In altre parole di veicoli, stazioni spaziali e telescopi orbitali di proporzioni gigantesche. Visto il budget relativamente basso (solo 2,3 milioni di dollari su 5 anni), però, è probabile che si tratti più che altro di uno studio di fattibilità, per evidenziare problemi e limiti di quella che a detta degli esperti sarebbe una vera sfida ingegneristica.

Non del tutto fantascienza

In un’intervista a Wordssidekick, Mason Peck, ex della Nasa e ora professore di ingegneria aerospaziale alla Cornell University, ha dichiarato che l’idea di costruire un apparecchio spaziale 10 volte più grande della Stazione spaziale internazionale (Iss) è fattibile dal punto di vista ingegneristico. Forse il principale limite sarebbero i soldi. Ce ne vorrebbero davvero tanti, se si considera che per costruzione della Iss sono stati spesi qualcosa come 100 miliardi di dollari.

Problemi e limiti dipenderebbero molto dal tipo di struttura che si vuole realizzare e dal suo scopo. Ci sarebbero, per esempio, esigenze diverse se si trattasse di una struttura destinata a ospitare esseri umani o “solo” di una piattaforma tecnologica. Una navicella o una stazione spaziale con equipaggio, infatti, richiederebbe per forza una notevole dotazione di attrezzature, con un aumento considerevole della sua massa.

Costruzione e trasporto

Uno scoglio da superare sarebbe quello di costruzione e di trasporto in orbita. Il modo convenzionale è realizzare dei moduli sulla Terra che vengono spediti e assemblati in orbita. Ma, azzarda Peck, la tecnologia della stampa 3D potrebbe cambiare le cose: si potrebbe pensare di spedire le materie prime in forma compatta per trasformarle in componenti molto più ingombranti “in loco”. O ancora, un’opzione interessante sarebbe quella di ricavare il materiale di costruzione dalla Luna, che sarebbe anche più facile da spedire in orbita visto che la gravità sul nostro satellite è inferiore. Certo, al momento questa via non è praticabile perché richiederebbe l’esistenza di infrastrutture sulla Luna, che nessuno ha.

Un altro problema da affrontare con una struttura così grande sarebbe quello di controllare le vibrazioni che si generano nel momento in cui si effettuano delle manovre come una modifica dell’orbita o l’attracco di un altro veicolo. Per Peck sarebbero necessari degli ammortizzatori o un controllo attivo per contrastare le vibrazioni.

L’orbita giusta

A seconda dello scopo, ci sarebbe da scegliere l’altezza giusta dell’orbita in cui inserire la struttura, affrontando le problematiche del caso. A quote basse, come quella in cui si trova la Iss, si incontra ancora la resistenza dell’atmosfera che rallenta e che costringe a aggiustamenti attivi per mantenere la traiettoria. Una struttura di dimensioni imponenti sarebbe ancora più soggetta della Iss al fenomeno e dovrebbe essere rifornita di una grande quantità di carburante per mantenere l’orbita stabile. Posizionarsi a una quota maggiore, pur risolvendo la resistenza atmosferica, richiederebbe una spesa superiore e dovrebbe affrontare una maggiore esposizione alle radiazioni – un problema non da poco se dovrà ospitare esseri umani.

Meglio un telescopio

L’idea di costruire un’astronave o una stazione spaziale tanto imponente, secondo Michael Lembeck dell’Università dell’Illinois, non è attuabile dal punto di vista pratico, anche per i limiti tecnologici attuali. Anche un impianto energetico per sfruttare l’energia solare da inviare poi sulla Terra non sarebbe efficiente in questo momento. Più interessante, invece, è l’idea di costruire uno strumento per l’osservazione dell’Universo: un telescopio spaziale di un chilometro darebbe, probabilmente, la possibilità di studiare la superficie di pianeti extrasolari raccogliendo molte più informazioni sulla vita al di fuori del nostro pianeta.

