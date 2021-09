iPhone 12 in offerta speciale su Amazon in occasione del lancio del nuovo iPhone 13

3 Settembre 2021 – 20:29

In attesa dell'uscita del nuovo iPhone 13, Amazon mette in vendita l'ultimo iPhone 12 da 64 GB ad un prezzo molto vantaggioso, con un risparmio di quasi 200 Euro. Per tutti gli amanti dei prodotti della mela moriscata e per chi cerca un iPhone di ultimissima generazione senza spendere troppo, questa è l'occasione giusta da non farsi sfuggire. L'iPhone 12 da 64 GB, infatti, è disponibile sul noto marketplace americano a 749 Euro: ecco come acquistarlo e quali sono i colori disponibili.



Fonte: Fanpage Tech