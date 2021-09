Il laptop con il “collo” per regolare l’altezza dello schermo

3 Settembre 2021 – 15:04

Letteralmente si presenta come il portatile con un ‘collo’, perché il NeckBook disegnato da JooHyung Park si distingue dagli altri modelli grazie a un supporto integrato tra base e display, che consente di regolare l’altezza di quest’ultimo in base alle singole esigenze. Lo schermo, inoltre, non si può soltanto spostare verso l’alto e il basso, ma anche ruotare verso sinistra e destra, permettendo di trovare l’angolo più indicato per la propria esperienza d’uso.

L’intuizione del laptop con altezza variabile nasce dal tentativo di eliminare le posture non corrette che molto spesso si assumono quando si sta utilizzando un portatile. Premesso che diversi convertibili hanno provato a seguire lo stesso obiettivo, nella clip sopra si vede come nell’idea di Park il ‘collo’ appare spesso e forse troppo evidente per un design lineare. Poco male, però, perché il designer ha il tempo di trovare soluzioni alternative e trasformare l’attuale concept in un prodotto da lanciare sul mercato.

