Grosse novità sull'Ecobonus automotive: tempo e denaro

3 Settembre 2021 – 13:49

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il rifinanziamento dell’Ecobonus Automotive per i veicoli meno inquinanti ed ha allungato i tempi di accesso.

Fonte: Punto Informatico