Gli ABBA sono tornati, ma sono ologrammi: come funziona la tecnologia che li “ringiovanisce”

3 Settembre 2021 – 14:29

La band svedese ha aperto un profilo su TikTok e annunciato Voyage, una tournée prevista per il 2022 durante la quale Agnetha, Björn, Benny e Anni-Frid balleranno e canteranno sotto forma di ologrammi e giovani come all’apice del loro successo. La tecnologia che lo renderà possibile è la stessa già utilizzata ampiamente in ambito cinematografico e non solo.

Fonte: Fanpage Tech