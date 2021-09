Tre coppie di auricolari wireless top a confronto

2 September 2021 – 17:15

I nuovi auricolari wireless Sony WF-1000XM4, Kef Mu3 e Beats Studio Buds sono espressione di scuole di design completamente diverse contraddistinte però da un comune (e raro) eclettismo stilistico. Il modello giapponese di quarta generazione rappresenta probabilmente l’avanguardia tecnologica dell’intero settore. Quello inglese è il primo tentativo di Kent Engineering & Foundry di affacciarsi in un nuovo segmento piuttosto lontano dall’alta fedeltà. Infine il modello statunitense gioca la carta della coolness rinunciando però ai chip della casa madre Apple. Tutti dispongono di un sistema attivo di cancellazione del rumore (anc) e custodie capaci di incrementare l’autonomia operativa.

Design

I Sony WF-1000XM4 sono molto più compatti rispetto ai WF-1000XM3 lanciati nel 2019. Le linee ricordano una sorta di bongo o comunque un piccolo strumento a percussione. L’adeguata superficie touch – abbastanza grande per accogliere anche il polpastrello di Schreck – si dimostra funzionale per la gestione di ogni funzione. Inoltre la protezione ipx4 assicura una discreta resistenza al sudore e spruzzi d’acqua. La bellezza non è certamente il loro più esaltante attributo.

Sony WF-1000XM4La custodia invece rasenta la perfezione: gli ingombri e la superficie opaca (anti-ditate) sono perfetti. La confezione include tre taglie di gommini morbidi in poliuretano (invece che il classico silicone) che consentono di massimizzare la superficie di contatto e il confort. Al solito con gli auricolari wireless una buona aderenza migliora sia la cancellazione del rumore che l’apporto del bassi, quindi non è un dettaglio da sottovalutare. Purtroppo l’unità principale dei WF-1000XM4 ha un design che potrebbe creare fastidi a chi ha le orecchie piccole o agli sportivi durante la stagione estiva. I primi potrebbero soffrire gli ingombri nella conca auricolare; i secondi mal tollerare il calore emesso da questo concentrato di tecnologia.

Kef Mu3I Kef Mu3 sono molti piccoli ma ricordano nelle forme gli apparecchi acustici. La colorazione grigia lucida sembra strizzare l’occhio alle leghe metalliche, ma in verità in abbinamento alla custodia a conchiglia l’effetto è straniante. Sembra di aver rubato qualcosa dal set di Inseparabili, il film psyco-thriller di David Cronenberg che risale al 1988. I tasti fisici sono funzionali ed efficienti, basta solo memorizzare le sequenze per attivare le opzioni di riproduzione. Ad esempio tenendo schiacciato il sinistro si abbassa il volume, mentre un click sul destro attiva la pausa, due click si salta la traccia, etc. La protezione ipx5 assicura resistenza ai getti d’acqua e quindi a pioggia intensa. La confezione include tre gommini e considerata la risicata dimensione del corpo degli auricolari è facile ottenere sia un buon posizionamento che una stabilità soddisfacente. A differenza del modello Sony si percepisce meno la loro presenza nelle orecchie.

Beats Studio BudI Beats Studio Buds hanno dimensioni analoghe ai Kef ma la forma è più bizzarra. Il motivo si deve probabilmente al fatto che integrano due ampi tasti (a ridotta escursione) che ricordano quelli degli storici walkman. La custodia a saponetta si sposa bene e gli ingombri sono ancora tollerabili per le tasche dei jeans. La protezione è ipx4. L’unica pecca di questi auricolari è che se si trovano su un tavolo – e non nella custodia – è difficile comprendere (senza leggere le lettere minuscole) quale sia il destro e quale il sinistro. Le tre taglie di gommini in silicone agevolano il confort e alla fine si riesce a ottenere una buona stabilità.

Funzionalità

Se si parla di funzioni e opzioni il modello Sony non solo è il più completo di questo lotto ma dell’intero settore true wireless. Ovviamente l’interazione touch o quella vocale mettono a disposizione le classiche gestione tracce, cancellazione del rumore, chiamate, volume, etc. Ma è l’app Sony Headphones (iOS e Android) a svelare tutto il potenziale. Si può attivare la riduzione del rumore del vento, abilitare la modalità di conversazione automatica (quando la nostra voce viene riconosciuta la riproduzione va in pausa e si disattiva l’ANC), intervenire sull’equalizzatore, impostare il 360° Reality Audio, stabilire la qualità della connessione bluetooth, impostare il DSEE Extreme, etc. Non manca davvero nulla e anche l’interfaccia grafica è stata notevolmente migliorata (prima era un po’ confusionaria). Complessivamente è difficile muovere una critica se non riconoscere che sulla cancellazione del rumore c’è ancora un po’ di lavoro da fare per rubare il podio alle Bose QuietComfort Earbuds. L’autonomia invece è quasi da record: circa 8 ore con anc attivo e ulteriori 16 ore fornire dalla custodia (con ricarica wireless Qi e usb-c).

Sony WF-1000XM4I Kef Mu3 si limitano a offrire la gestione tracce, volume, cancellazione rumore, chiamate e comandi vocali tramite la pressione dei tasti integrati. Non ci sono opzioni poiché non è disponibile alcuna app per ora. L’unica grande debolezza sembra essere la cancellazione del rumore, che probabilmente richiederebbe una tecnologia più evoluta poiché sembra piuttosto lieve negli interventi. L’autonomia nelle migliori condizioni è di circa 9 ore, mentre l’apporto della custodia (usb-c) è di ulteriori 15 ore.

Infine i Beats Studio Buds mettono a disposizione le stesse funzioni e modalità di interazione del modello Kef, tranne il controllo del volume che può avvenire solo tramite lo smartphone oppure i comandi vocali (Google Assistant o Siri). Il sistema di cancellazione del rumore è accettabile per le esigenze più diffuse, ma non al top della gamma. Una peculiarità è senza dubbio l’abbinamento rapido bluetooth con i prodotti iOS e Android: basta aprire la custodia e il più è fatto. Sony offre la stessa modalità per Android e per Windows 10 (Microsoft Swift Pair). Da ricordare che gli Studio Buds sono il primo della linea Beats che supporta la funzione trova il mio dispositivo di iOS e Android. L’autonomia al massimo può raggiungere circa 8 ore, mentre la custodia (usb-c) aggiunge 18 ore.

Qualità audio

I Sony WF-1000XM4 sono probabilmente fra i migliori auricolari wireless del mercato in relazione alla qualità di riproduzione musicale offerta. Esprimono il meglio con i formati ad alta risoluzione: va bene Spotify o Apple Music, ma con piattaforme come Qobuz o Tidal si entra in un’altra dimensione. Dopodiché la differenza rispetto a modelli meno blasonati si sente sempre; non c’è bisogno di scomodare un audiofilo. Ad esempio con Everloving (Reprise Version) di Moby, che gode di un arrangiamento orchestrale e acustico, basta chiudere gli occhi per immaginare un ampio palco con gli strumenti ben distanziati. Per altro l’attacco di chitarra nel canale sinistro e il successivo ingresso in stereo del pianoforte e violino hanno una pulizia tale da costruire un climax perfetto per l’ingresso e l’intensità della Budapest Art Orchestra. Forse l’unico appunto si può fare sulle frequenze più alte che a volte tendono a essere squillanti. I codec supportati sono Sbc, Aac e il proprietario Ldac; manca purtroppo l’AptX di Qualcomm – ormai punto di riferimento nel mondo Android. Lo standard di riferimento è bluetooth 5.2.

Kef Mu3I Kef puntano sui dettagli e su una resa che ricorda (lontanamente) quella dei monitor da studio. I bassi sono presenti ma senza la profondità delle Sony. Manca calore e colore, ma probabilmente è stata una scelta progettuale perché comunque con una traccia come Crawling Kingsnake dei Black Keys la qualità rimane intatta. Semplicemente la luce che illumina il pezzo tende al freddo. L’equilibrio comunque è buono, anche con il jazz o la classica. La scena sonora è sempre piuttosto ariosa. Senza dubbio la qualità finale è molto alta, ma Sony, Bose, Bowers & Wilkins e Sennheiser godono del vantaggio accumulato in questi ultimi anni di affinamento progettuale. Da sottolineare infine che i codec supportati sono i diffusi Sbc e Aac; lo standard di riferimento è bluetooth 5.0.

Beats Studio BudsI modelli Beats storicamente sono sempre stati un po’ incontinenti sui bassi per andare in contro ai gusti degli appassionati di rap e hip hop. Gli Studio Buds in tal senso dimostrano un maggiore controllo e anche con un pezzo come Bad Guy di Billie Ellish riescono a spingere senza esagerare. L’ascolto è sempre gradevole ma rispetto a Sony e Kef si registra un po’ di perdita di dettagli, soprattutto nella voce. Come avviene con il modello inglese il suono manca un po’ di calore. I piatti di Dreams dei Fleetwood Mac spiccano molto rispetto agli altri strumenti con una tonalità argentina che richiama più il metallo che il Sud America. I codec supportati sono Sbc e Aac, mentre lo standard di riferimento è bluetooth 5.2. Questo modello è compatibile anche con le tracce in Spatial Audio presenti su Apple Music.

Conclusioni

I Sony WF-1000XM4 sono il top del mercato e se la giocano con modelli come Bose e Sennheiser per il suono, quindi anche il prezzo alto è comprensibile. Difficile individuare un difetto. Forse il design ha qualche criticità relativa a ingombri e aspetto, ma la valutazione in tal senso è molto personale. In sintesi è un prodotto davvero per tutti: dal manager, allo studente fino all’appassionato di musica. Il modello Kef Mu3 è una prima per l’azienda e in tal senso l’obiettivo di qualità è stato raggiunto. Il fascino del marchio forse non si riflette molto nel design e la mancanza dell’app e di opzioni lascia perplessi.

Le dimensioni contenute e la semplicità d’uso sono però un grande pregio. Il sistema di cancellazione del rumore è un po’ debole. Consigliate a chi ama un suono freddo. I Beats Studio Buds sono abbastanza fashion e soprattutto al passo con lo stile anni ’80 imperante. Si rivolgono a un pubblico giovane che ama i prodotti alternativi. La qualità audio è soddisfacente e in linea con la concorrenza che presidia la stessa fascia di prezzo. Anche l’Anc è accettabile. A oggi l’unico difetto è di non avere la funzione volume abbinata ai tasti, ma non è escluso che arrivi in futuro (come hanno ammesso in conferenza stampa).

Sony WF-1000XM4 (280 euro)

Voto: 8,5

Wired: Qualità audio eccellente, completezza funzionale e autonomia

Tired: Scomodi per le orecchie piccole, design discutibile e prezzo

Kef Mu3 (230 euro)

Voto: 7,5

Wired: Semplicità d’uso, buona qualità audio e dimensioni contenute

Tired: Mancanza della app, cancellazione del rumore sottotono

Beats Studio Buds (150 euro)

Voto: 7,5

Wired: Stile, abbinamento rapido con iOS e Android, qualità audio soddisfacente

Tired: Mancanza del controllo volume sugli auricolari e forme che non aiutano il posizionamento

