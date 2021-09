Tracciamento su qualsiasi superficie con il mouse Bluetooth di HP in offerta

2 September 2021 – 19:09

Su Amazon è possibile acquistare un ottimo mouse Bluetooth di HP con sensore track-on-glass e design ergonomico, ideale per il lavoro in mobilità.

