Questo pavimento genera elettricità quando ci cammini sopra: ecco come funziona

2 Settembre 2021 – 17:29

Un team di scienziati ha prodotto un nanogeneratore di legno che produce elettricità grazie al calpestio del pavimento legnoso. Ciò accade grazie al cosiddetto effetto “triboelettrico”, per cui un corpo si elettrizza grazie allo strofinio. Si tratta di un prototipo, ma forse, in futuro, sarà possibile averlo in casa.

Fonte: Fanpage Tech