Call of Duty Warzone si ispira a Fortnite: in arrivo la skin di un eroe dei fumetti

2 September 2021 – 17:20

Anche Call of Duty Warzone sta puntando sempre più sulla strada delle skin: dopo l’omaggio al cinema d’azione degli anni ’80 con Rambo (da Rambo 2 – La vendetta) e John McClane (da Die Hard), è la volta di Joseph Dredd, eroe dei fumetti creato nel 1977 da John Wagner e Carlos Ezquerra per la celebre serie nota come Judge Dredd.Continua a leggere



Anche Call of Duty Warzone sta puntando sempre più sulla strada delle skin: dopo l’omaggio al cinema d’azione degli anni ’80 con Rambo (da Rambo 2 – La vendetta) e John McClane (da Die Hard), è la volta di Joseph Dredd, eroe dei fumetti creato nel 1977 da John Wagner e Carlos Ezquerra per la celebre

Continua a leggere Anche Call of Duty Warzone sta puntando sempre più sulla strada delle skin: dopo l’omaggio al cinema d’azione degli anni ’80 con Rambo (da Rambo 2 – La vendetta) e John McClane (da Die Hard), è la volta di Joseph Dredd, eroe dei fumetti creato nel 1977 da John Wagner e Carlos Ezquerra per la celebre serie nota come Judge Dredd.

Fonte: Fanpage Tech