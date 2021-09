Multa da 500 milioni in Francia, ricorso di Google

1 September 2021 – 19:07

Google ha comunicato che presenterà appello contro la multa da 500 milioni di euro inflitta a metà luglio dall’autorità antitrust francese.

