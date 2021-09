Google permetterà ai dipendenti di lavorare in smart working fino 10 gennaio 2022

1 September 2021 – 13:52

Google estende fino al 10 gennaio 2022 la possibilità di lavorare da casa. Lo ha scritto in una mail rivolta ai propri dipendenti il CEO Sundar Pichai. Per i prossimi quattro mesi i “Googlers” continueranno con lo smart working. Dopo quella data avranno 30 giorni di preavviso per pianificare il ritorno negli uffici.Continua a leggere



Google estende fino al 10 gennaio 2022 la possibilità di lavorare da casa. Lo ha scritto in una mail rivolta ai propri dipendenti il CEO Sundar Pichai. Per i prossimi quattro mesi i “Googlers” continueranno con lo smart working. Dopo quella data avranno 30 giorni di preavviso per pianificare il ritorno negli uffici.

Continua a leggere Google estende fino al 10 gennaio 2022 la possibilità di lavorare da casa. Lo ha scritto in una mail rivolta ai propri dipendenti il CEO Sundar Pichai. Per i prossimi quattro mesi i “Googlers” continueranno con lo smart working. Dopo quella data avranno 30 giorni di preavviso per pianificare il ritorno negli uffici.

Fonte: Fanpage Tech