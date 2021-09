Ascesa e caduta della startup che prometteva di rivoluzionare i test sanitari

1 Settembre 2021

Elizabeth Holmes, fondatrice ed ex ad della startup Theranos (Yichuan Cao/NurPhoto/Getty Images)Dieci anni senza mai arrivare al “go to market”. Ora la parabola di Theranos, startup nata nel 2003, capace di raccogliere 700 milioni di dollari di investimenti e raggiungere una valutazione di 9 miliardi, rischia di terminare nel peggiore dei modi, con il processo per frode che si apre oggi, 31 agosto a San Jose, in California. Dopo quattro anni e una maternità, la fondatrice Elizabeth Holmes, che si dichiara innocente, si trova alla sbarra: rischia fino a vent’anni di carcere.

Fino all’ultima goccia di sangue

Crasi tra le parole “therapy” e “diagnosis”, l’azienda fondata dalla oggi trentasettenne Holmes prometteva di eseguire test diagnostici ovunque – supermercati, farmacie, centri commerciali – con una sola goccia di sangue e senza bisogno di aghi grazie a un macchinario innovativo e dalle dimensioni ridotte. Pochi istanti per ottenere i risultati, dal cancro all’Hiv. La rivoluzionaria tecnologia aveva proiettato l’imprenditrice statunitense, occhi chiari sempre spalancati e voce profonda (su cui aleggia qualche dubbio fosse una posa), nell’Olimpo dei miliardari non ancora trentenni, al pari del patron di Facebook Mark Zuckerberg e pochi altri.

Ma, sin dalle prime battute, i problemi ingegneristici si sono rivelati in gran parte inaffrontabili per lo staff, che lavorava rinchiuso in un gigantesco e inaccessibile quartier generale a Palo Alto, con complicatissime procedure di sicurezza a garantire la privacy e bodyguard con spalle larghe e orecchino d’ordinanza piazzati a difendere gli ingressi.

Dietro le vetrate dall’apparenza amichevole di una sede faraonica in pieno stile Silicon Valley pare che aleggiasse il terrore, distillato in dosi da cavallo dalla Holmes stessa e dall’ex compagno Ramesh “Sunny” Balwani, vent’anni in più. Balwani, ex startupper di successo con una exit milionaria già alle spalle, era stato ingaggiato nel 2009 per essere a capo delle operazioni di Theranos e, in seguito, presidente dells società.

La cultura aziendale imposta dalla coppia era semplice, hanno raccontato ex dipendenti: chi dissentiva o si poneva dubbi di carattere etico – legittimi, trattandosi di salute – veniva ridotto al silenzio. I dipartimenti non potevano comunicare tra loro, le caselle email interne erano controllate e persino le conversazioni tra colleghi erano malviste. I licenziamenti, ovviamente, erano all’ordine del giorno.

I primi dubbi

Nei primi anni 2000 Holmes era una celebrità che passava dalla radio alle televisioni alle copertine dei giornali. Di presentazione in presentazione, la sua allure conquistava investitori di primo piano, che si accontentavano di brevi pitch e qualche slide prima di firmare sostanziosi assegni sulla base del passaparola e dell’hype.

I primi capitali arrivarono grazie a contatti familiari. Seguirono il fondatore di Oracle Larry Ellison e grandi della finanza internazionale come la famiglia Walton di Walmart (150 milioni di dollari), Rupert Murdoch (125), il miliardario messicano Carlos Slim, l’italiano John Elkann con Exor. C’era anche la politica: ebbero un ruolo personaggi estremamente noti come Henry Kissinger e l’ex segretario di Stato dell’amministrazione Reagan George Schultz, uno tra i principali attori della distensione. Sarà proprio suo figlio uno dei primi whisteblower.

Holmes era riuscita a creare una scatola perfetta: ma il contenitore era vuoto. Il disastro è venuto alla luce grazie a due ex dipendenti che raccontarono quanto avevano visto e all’inchiesta del giornalista John Carreyrou, ai tempi in forze al Wall Street Journal, testata controllata da Rupert Murdoch. Proprio l’editore, nonostante le pressioni ricevute, scelse di non intervenire bloccando la storia: perse molto denaro, ma preservò l’integrità del quotidiano.

Il castello sarebbe crollato di lì a poco: Carreyrou scoprì che i test di Theranos venivano effettuati con normalissimi macchinari diluendo la goccia di sangue prelevata ai pazienti, che veniva poi inviata in tradizionali laboratori per essere processata. Nei pochi casi in cui veniva utilizzato il sistema Theranos, gli esiti erano inaffidabili.

La strategia difensiva

Nel 2018 Holmes ha trovato un accordo con la Sec (l’autorità statunitense che controlla i mercati), chiudendo poi la società. Oggi per lei si apre il processo per frode contro pubblico e investitori, da cui sono già stati esclusi oltre duecento giurati per incompatibilità. Data la notorietà dell’ex miliardaria, per poter prendere parte al dibattimento hanno dovuto compilare un questionario di 20 pagine, ed escludere persino di aver visto la TED Talk dell’imprenditrice. La fondatrice e Balwani subiranno procedimenti separati, una decisione inusuale che consentirà alla ex coppia di accusarsi a vicenda senza mai arrivare a un confronto. Entrambi si dichiarano non colpevoli.

La strategia difensiva di Holmes, riportano i media statunitensi, potrebbe essere quella di presentarsi semplicemente come il volto pubblico dell’azienda, la cui gestione sarebbe stata lasciata interamente a Balwani. Non solo: “Sunny” sarebbe stato un partner violento, e la relazione, in alcune dichiarazioni preliminari, è stata definita come caratterizzata da un “pattern abusivo e di controllo coercitivo”.

Il sistema startup sotto processo

In caso di condanna, Holmes potrebbe essere una delle poche a pagare in un ambiente, quello della Silicon Valley, in cui pochi si sono chiesti come una diciannovenne con solo un paio di corsi di biologia alle spalle e senza laurea avesse potuto mettere in piedi una startup biomedicale dal valore miliardario. Comunque vada, nota il New York Times, una conseguenza c’è già: alle giovani imprenditrici del settore che chiedono fondi oggi viene spesso chiesto se conoscono la storia di Theranos. Anche se con la parabola di Holmes non c’entrano nulla.

