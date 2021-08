Per usare Instagram inserire la data di nascita sarà obbligatorio

31 Agosto 2021 – 18:04

Foto: via UnsplashInstagram vuole conoscere il giorno del compleanno dei suoi utenti. Purtroppo però nessun regalo in vista, ma solo un cambio nelle linee guida. Il social di proprietà di Facebook ha annunciato infatti che sta chiedendo la data di nascita alle persone che non l’hanno già indicata in precedenza.

Ai nuovi utenti viene chiesto di condividere la propria età al momento dell’iscrizione a Instagram. Chi è sulla piattaforma da tempo invece potrebbe avere scelto di non specificarla, ma ora verrà raggiunto dalla richiesta del social di indicare la sua data di nascita ogni volta che apre l’app. L’avviso si potrà ignorare, ma solo fino a un certo punto: alla fine, dice Instagram, tutti dovranno aggiungere il loro compleanno se vorranno continuare a utilizzare l’app.

Il nuovo avviso di Instagram. Foto: via InstagramLa piattaforma ha scritto che vuole “fare di più per creare esperienze più sicure e private per i giovani. Per farlo abbiamo bisogno di sapere quanti anni hanno tutti”. A maggio, la società ha annunciato ufficialmente che sta lavorando a una versione di Instagram per bambini e ragazzi di età inferiore ai 13 anni, una funzionalità che ovviamente richiederebbe alla piattaforma di conoscere l’età delle persone.

Instagram cita tra le ultime misure per garantire la sicurezza dei più giovani quella presa a marzo e che impedisce agli adulti di inviare messaggi a minorenni che non li seguono e l’impostazione automatica del profilo privato per chi ha meno di 16 anni, varata il mese scorso. Il social ha aggiunto che queste modifiche servono però anche a mostrare agli utenti annunci pubblicitari più pertinenti. Negli Stati Uniti chi ha meno di 21 anni non vedrà pubblicità di alcolici per esempio.

Un’altra novità che verrà introdotta riguarda i contenuti sensibili visualizzati sull’app. Quando un post sensibile è offuscato da una schermata di avviso, Instagram chiederà agli utenti il loro compleanno per visualizzarlo, se non l’hanno già condiviso con il social in precedenza.

Instagram scrive di essere consapevole che alcune persone forniranno dati falsi, ma di stare lavorando per evitare anche questo inconveniente. La società afferma che utilizzerà la sua intelligenza artificiale per il rilevamento dell’età per chi mente sulla propria età. A luglio, Facebook ha pubblicato un post sul blog su questa tecnologia, dicendo che si basa sull’analisi dei commenti ai post di compleanno. Se qualcuno dice di avere più di una certa età come 13 o 18 anni, ma l’Ai sostiene diversamente, Instagram chiederà all’utente di verificarla di nuovo.

The post Per usare Instagram inserire la data di nascita sarà obbligatorio appeared first on Wired.

Fonte: Wired