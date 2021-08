Non è più il momento di sottovalutare i no vax

31 August 2021 – 11:57

Manifestanti contro il green pass a Roma (Foto: Ipa)“Sei un giornalista? Allora ti taglio la gola”. Siamo arrivati a questo punto a Roma, in un lunedì di fine agosto. Il 30 agosto un collaboratore scolastico prima di allora ignoto alle forze dell’ordine, senza precedenti, si trasforma in aggressore e prende a pugni un cronista, Francesco Giovannetti, videogiornalista di Repubblica. Pochi giorni prima, sempre nella Capitale, è stata aggredita Antonella Alba di Rainews. Intorno si moltiplicano i pedinamenti e le minacce ai medici come Matteo Bassetti o gli assalti ai presidi dei partiti in strada, come quello al gazebo del Movimento 5 Stelle a Milano.

Per il primo settembre movimenti “no vax” e “no pass” hanno messo in programma un blocco delle stazioni ferroviarie, per protestare contro l’estensione del green pass ai trasporti. Forza Nuova si farà vedere di pomeriggio a Tiburtina. Ancora, il 15 settembre il calendario “no vax” e “no pass” prevede il corteo nazionale di tutto il “popolo autogestito”. Sempre nella falcidiata Roma.

Fino a dove può spingersi la libertà d’opinione? Possiamo continuare ad autorizzare manifestazioni da cui escono molestie e pestaggi, dove alcuni di quei diritti costituzionali di cui la pericolosa galassia “no vax” si riempie la bocca vengono ormai sistematicamente calpestati?

La risposta è no. E invece fin dal giugno dello scorso anno stiamo chiudendo non uno, ma tutti e due gli occhi. La strategia del “facciamoli sfogare, sono quattro gatti” non funziona. Non stanno vincendo loro, questo no. Ma non sono quattro gatti: dobbiamo ampiamente superare la soglia dell’80% dei vaccinabili con doppia dose. Sotto, la protezione si limiterà certo alla sfera personale ma non riuscirà a sprigionare gli effetti che ci aspettiamo da una copertura di massa.

Senza un’adesione alla campagna vaccinale ancora più ampia rischiamo dunque grosso: perfino l’Organizzazione mondiale della sanità è tornata a ribadirlo, avvisando del rallentamento delle somministrazioni nel Vecchio continente e dei morti che ci aspettano. Questo mix di ribellismi assortiti, spesso ben fondati su posizioni politiche di rendita iperlocale (vedi Forza Nuova e gruppuscoli neofascisti), altre volte del tutto estemporanei, quasi figli della voglia di emergere dall’anonimato, deve terminare.

Perfino i servizi segreti allertano da tempo su questa china pericolosa: il rischio è infatti perfino superiore allo scorso anno. Primo, perché mette in dubbio il successo della campagna vaccinale e il ritorno a una possibile normalità. Quasi due milioni di over 60 non hanno ricevuto neanche una dose di vaccino: rischiano loro, certo. Ma rischiamo anche noi, tutti, specialmente nei confronti di una variante ben più contagiosa e con i livelli di protezione dall’infezione in discesa dopo alcuni mesi. Rischia soprattutto chi, per davvero, non può vaccinarsi.

Secondo, ora questo non-movimento è più trasversale di prima. Dobbiamo affrontare la questione con serietà: non bastano pacche sulle spalle all’italiana, servono denunce, processi, divieti quando le manifestazioni non sono pacifiche e non sono richieste nelle modalità previste. Non possiamo nasconderci dietro il gusto dell’inquietante, del pittoresco né tantomeno liquidare quella gente con una battuta o, appunto, col ritornello dei quattro gatti.

Ci sono di mezzo pezzi della scuola, di imprese e commercio, i soliti avvelenatori di professione, gente che lavora costantemente a contatto col pubblico, coriacei residui di personale sanitario (a Torino sei medici sospesi dall’Ordine). È un pezzo d’Italia, senz’altro minoritario ma non per questo meno pericoloso, che attenta alla salute del resto del paese, alla sua sicurezza fisica (come dimostrano i fatti di Roma) e mentale, perché lascia una campagna vaccinale per il resto rapida ed efficace sull’orlo di un possibile fallimento. La violenza non è un’opinione e neanche la deliberata scelta di procurare problemi di salute è un’opinione garantita dalla Costituzione. A questo punto tocca al governo dare una risposta definitiva, introducendo l’obbligo vaccinale e mettendo questa gente di fronte alle proprie responsabilità. Dentro o fuori dalla comunità.

