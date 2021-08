La trasformazione dei Me contro Te: com’erano Sofì e Luì agli inizi della carriera su YouTube

31 August 2021 – 13:44

Oggi sono tra le personalità più seguite su YouTube in Italia, con film, libri e tanti altri progetti all’attivo. I Me contro Te si sono lanciati insieme nella piattaforma di condivisione video nel lontano 2014, crescendo e poi rimanendo sulla cresta dell’onda per ormai quasi 7 anni. Ecco com’erano agli inizi.Continua a leggere



Fonte: Fanpage Tech