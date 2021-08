La nuova Polaroid che si collega via bluetooth allo smartphone

(Foto: Polaroid)Polaroid Now+ è il nuovo arrivo nel catalogo delle fotocamere istantanee e si propone come ideale punto di incontro tra i modelli storici e quelli di nuova generazione, più votati al digitale. La dotazione a bordo è ricca con la connessione bluetooth, una ricca serie di funzioni accessibili dall’app dedicata, messa a fuoco automatica e un kit di filtri da apporre sull’obiettivo.

Con la solida base di partenza della prima Polaroid Now uscita l’anno scorso, il nuovo modello Now+ dà il meglio di sé lavorando a stretto contatto con l’applicazione Polaroid mobile disponibile gratuitamente su Android e iPhone. La fotocamera si collega via bluetooth allo smartphone e da quel momento mette a disposizione una serie di funzionalità di scatto come il light painting per disegnare con la luce e la lunga esposizione o la doppia esposizione in un unico scatto. Si può anche impostare modo manuale per dare spazio alla creatività, la modalità priorità di diaframmi per sbizzarrirsi con la profondità di campo oppure quella supporto treppiede che sfrutta l’aggancio per il cavalletto, altra primizia di questo modello.



Il kit incluso in scatola comprende cinque filtri fisici da agganciare all’obiettivo della fotocamera con colori che vanno da quelli caldi come rosso o arancione a quelli freddi come il blu fino a quello speciale “stardust”. Si possono utilizzare set di pellicole a colori oppure in bianco e nero.

È possibile acquistare Polaroid Now+ a un prezzo di 149,99 euro nelle colorazioni bianco, nero e l’inedita sfumatura blu-grigio. Sono disponibili anche kit come lo Starter Set che aggiunge tre pacchi di pellicole i-Type con due a colori e una in bianco e nero per un totale di 194,99 euro, il Travel Set con una confezione di pellicola a colori e custodia da viaggio a 184,99 euro e il Gift Set con tracolla e confezione di pellicole a colori a 174,99 euro.

