Green Pass a scuola: controllo con app VerificaC19

31 August 2021 – 13:11

Il controllo del Green Pass per il personale scolastico verrà effettuato con l’app VerificaC19 e successivamente tramite una specifica piattaforma web.

