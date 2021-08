È finalmente finita l’era della benzina col piombo

31 Agosto 2021 – 15:04

Pompa di benzina (Carl Nenzen Loven via Unsplash)È passato quasi un secolo dai primi avvertimenti sulla pericolosità della benzina con piombo per la salute umana e per l’ambiente, ma oggi quest’era “tossica” è finalmente finita. A renderlo noto in un comunicato è il Programma delle Nazioni unite per l’ambiente (Unep), secondo cui anche l’Algeria, l’ultimo paese a farne ancora uso, ha finito le scorte del carburante.

Un graduale abbandono

Nel 1922 il piombo tetraetile venne aggiunto al carburante per veicoli per aumentare le prestazioni del motore. Il pericolo costituito dalla benzina addizionata col piombo si è palesato agli occhi di tutti quando nel 1924 dozzine di lavoratori impiegati nella raffineria gestita dal colosso americano Standard Oil hanno cominciato a soffrire di convulsioni, a essere ricoverati e a morire a seguito dell’esposizione al piombo. Tuttavia, fino agli anni Settanta del secolo scorso quasi tutta la benzina venduta nel mondo conteneva piombo.

Gradualmente le grandi potenze economiche l’hanno messa al bando, ma per un paio di decenni è rimasta uno “zoccolo duro” di Paesi in via di sviluppo, che ancora ne hanno fatto ampio uso. Tant’è che nel 2002 le Nazioni Unite hanno lanciato la campagna per promuoverne l’abbandono, con un grosso lavoro di cooperazione tra stakeholder per sensibilizzare sul problema e giungere al superamento delle resistenze di chi produce e commerciava in piombo, investendo nell’aggiornamento delle raffinerie.

Gli ultimi Paesi a interrompere la propria dipendenza sono stati nel 2016 Corea del Nord, Myanmar e Afghanistan, seguiti poi da Iran e Yemen. Ultima a finire le scorte e a cessare definitivamente la vendita dell’inquinante – fanno sapere le Nazioni Unite – è stata l’Algeria.

Più salute, più ambiente

Secondo il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres l’eliminazione della benzina con piombo eviterà più di 1,2 milioni di morti premature all’anno per malattie cardiache, ictus e infarto, e aumenterà il quoziente di intelligenza dei bambini, danneggiato dall’esposizione al piombo. Uno studio del 2010 della California State University stima inoltre che farà risparmiare 2.440 miliardi di dollari (poco più di duemila miliardi di euro) all’economia mondiale. Anche i tassi di criminalità dovrebbero calare.

Ma le sfide non sono finite

L’eliminazione completa della benzina con piombo è un’ottima notizia per tutti, ma la strada verso un mondo più sano è sempre più in salita. L’ultimo rapporto dell’Ipcc (Intergovernmental panel on climate change) delle Nazioni Unite riferisce di un aumento della temperatura globale del pianeta di 2,7°C nel 2030 rispetto al periodo pre-industriale, anticipando molto i tempi sulle previsioni precedenti.

Il settore dei trasporti, che da solo è responsabile di quasi un quarto delle emissioni di gas serra globali, è destinato a crescere fino a un terzo entro il 2050: sebbene nei Paesi ad alto reddito si stia incentivando il passaggio a una mobilità pulita, nei prossimi anni ancora miliardi di nuovi veicoli a combustibili fossili verranno immessi sulle strade. A questi si aggiungono i veicoli usati (e quindi di qualità e sicurezza ambientale inferiore) che dagli Stati Uniti, dall’Europa e dal Giappone si sposteranno verso i Paesi a medio e basso reddito.

Ma c’è ancora speranza. “Il fatto che un’alleanza di governi, imprese e società civile sostenuta dalle Nazioni Unite sia stata in grado di liberare con successo il mondo da questo combustibile tossico è la testimonianza del potere del multilateralismo di spostare il mondo verso la sostenibilità e un futuro più pulito e più verde”, ha dichiarato Inger Andersen, a capo dell’Unep: “Esortiamo queste stesse parti interessate a trarre ispirazione da questo enorme risultato per garantire che ora che abbiamo combustibili più puliti, adottiamo anche standard per veicoli più puliti a livello globale: la combinazione di combustibili e veicoli più puliti può ridurre le emissioni di oltre l’80%“.

“Per avere successo, abbiamo bisogno della cooperazione internazionale. Compromesso. Solidarietà. Tutto guidato dalla scienza“, ha concluso Guterres: “Concentriamo tutti i nostri sforzi per fare pace con la natura. E costruiamo un futuro più pulito e più verde per tutti”.

