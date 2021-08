Chrome 94 Beta migliora il gioco in streaming

31 Agosto 2021 – 13:50

In Chrome 94 Beta è stato aggiunto il supporto per gli standard WebCodecs e WebGPU che migliorano le videoconferenze e il cloud gaming.

Fonte: Punto Informatico