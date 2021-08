Tutto quello che sappiamo sulla prossima GoPro Hero 10

30 Agosto 2021 – 15:04

(Foto: Roland Quandt/WinFuture)Sono maturi i tempi per il lancio della nuova generazione di actioncam GoPro e le ultime voci anticipano un considerevole passo in avanti sotto il profilo tecnico. Quella che dovrebbe chiamarsi GoPro Hero 10 sembra infatti metterà sul piatto un sensore più grande e risoluto, miglioramenti a display, sistema di stabilizzazione e video ancora più fluidi anche in condizioni estreme. Facciamo un riepilogo di tutte le ultime indiscrezioni.

Non si può che partire dal sensore, che da quello già ottimo del modello attuale GoPro Hero 9 da 20 megapixel salirebbe a 23 megapixel con la capacità di girare video in 4k a frequenza di 120 fotogrammi al secondo e a 5,3k a 60 fps. Spazio anche a rallenti d’autore con 240 fps fino alla notevole risoluzione 2,7k. A governare il sistema ci sarebbe il processore nuovo di pacca Gp2, che si avvarrebbe della tecnologia HyperSmooth 4.0 per combinare al meglio la stabilizzazione ottica integrata nel corpo macchina con tutte le soluzioni software proprietarie, con il risultato di riprese solide e stabili anche mentre si stanno praticando sport estremi.

(Foto: Roland Quandt/WinFuture)Il design limerebbe di qualche millimetro la scocca, che rimarrebbe sempre impermeabile fino a 10 metri di profondità senza necessità di una custodia waterproof apposita. Sembra che il display risulterà più brillante e reattivo, per fare da spalla in modo più efficiente durante le scampagnate in outdoor. Le funzionalità di base non cambierebbero troppo con la qualità del live streaming ancora a 1080p e la soluzione TimeWrap 3.0 per il timelapse che dovrebbe aprire a qualche controllo in più. Non mancherebbero gli scatti grezzi in formato raw e la possibilità di sfruttare l’hdr o di utilizzare la GoPro Hero 10 come webcam di alta qualità in questi tempi di smart working.

Visti i precedenti, l’uscita di GoPro Hero 9 dovrebbe cadere tra settembre e ottobre, con un prezzo che potrebbe rimanere nel range del modello attuale, dunque a circa 429 euro di partenza.

