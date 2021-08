Lo scioglimento dei ghiacciai dell’Artico rischia di far aumentare il salto di specie dei virus

Foto: Igor LehnherrNon è solo una questione di clima. L’aumento delle temperature globali accrescerebbe il rischio che i virus che popolano l’Artico compiano salti di specie. È quanto suggerisce uno studio, pubblicato in pre-print su Biorxiv, di un team di ricercatori dell’Università di Ottawa, in Canada. Secondo gli scienziati, infatti, lo scioglimento dei ghiacciai dovuto al cambiamento climatico aumenterebbe il rischio che i virus diventino in grado di infettare nuovi ospiti, con potenziali rischi per la nostra salute. Insieme agli stravolgimenti degli ecosistemi dovuti alla crisi climatica, il fenomeno potrebbe condurre a nuove epidemie.

Cosa c’entrano i salti di specie

Spillover, oppure, in italiano, salto di specie: così viene chiamato il processo per cui un virus riesce a trovare un nuovo ospite da infettare e in cui riprodursi. Infatti, sebbene molti virus abbiano un unico ospite naturale, può succedere che essi riescano a infettare nuove specie, e, se si tratta di ospiti umani, possano causare malattie anche molto gravi. È successo con il virus dell’influenza A, è successo con Ebola e con Sars-Cov-2, e la comunità scientifica concorda nel prevedere che i salti di specie continueranno a verificarsi con una frequenza sempre maggiore.

Si pensa che numerosi fattori influenzino, per un virus, la probabilità di riuscire a compiere il salto di specie. Tanto per fare un esempio, le particelle virali devono attaccarsi a recettori specifici sulla cellula del loro ospite. La presenza degli stessi recettori in più specie evolutivamente vicine significa che questi ospiti, probabilmente, sono più predisposti a essere infettati da uno stesso virus. Oltre a queste ragioni, dietro i salti di specie potrebbero esserci gli alti tassi di mutazione di alcuni tipi di virus, come quelli costituiti da Rna, che portano le particelle virali a essere maggiormente adatte a infettare nuovi ospiti.

Non solo: i salti di specie potrebbero essere influenzati anche dal cambiamento climatico, in quanto questo processo sta trasformando rapidamente gli ambienti, e con esso i delicati equilibri tra le specie che li popolano. Proprio per la rapida accelerazione degli effetti del riscaldamento globale, sta diventando fondamentale tenere sotto controllo eventuali salti di specie di nuovi virus. Nello studio che, ricordiamo, non è stato ancora sottoposto al processo di revisione tra pari, il team di ricercatori canadesi, guidati da Audrée Lemieux, ha cercato di quantificare il rischio di spillover e di come viene modificato per effetto del cambiamento climatico, concentrandosi sui campioni prelevati dal lago Hazen, nell’Artico.

Un termometro del riscaldamento globale

Il lago Hazen, situato nell’isola settentrionale di Ellesmere, in Canada, è, per volume, il più grande lago a nord del Circolo polare artico. La porzione nord-ovest del bacino idrografico è ampiamente ghiacciata, mentre a sud-est si trova l’altopiano di Hazen, caratterizzato dalla tundra, terreno desertico caratteristico delle regioni artiche. L’alto Artico è di particolare interesse per chi indaga gli effetti dell’aumento delle temperature, in quanto è una regione particolarmente colpita dai cambiamenti climatici, riscaldandosi più velocemente rispetto al resto del mondo, e i ghiacciai in scioglimento generalmente ne vengono considerati gli indicatori diretti.

Grazie alle sue grandi dimensioni, alla varietà di organismi e di ambienti che si trovano all’interno del suo bacino e alla sua localizzazione, il lago Hazen rappresenta un sistema ideale per esaminare gli impatti dei cambiamenti climatici sugli ecosistemi di acqua dolce dell’Artico.

I risultati dello studio

I ricercatori, quindi, hanno confrontato sia i campioni di suolo sia i sedimenti presenti nel lago Hazen, in modo da capire in che modo lo scioglimento dei ghiacciai possa influire sul rischio di salto di specie nei virus che popolano l’ambiente artico. Per fare questo, hanno sequenziato Dna e Rna dei virus e degli ospiti eucariotici che costituiscono la biosfera del lago, e li hanno confrontati tra loro. Successivamente hanno analizzato i dati ottenuti mediante un algoritmo in grado di stimare il rischio di spillover.

Per la prima volta è stato utilizzato uno strumento del genere: grazie ad esso, i ricercatori hanno trovato che il rischio di salto di specie è più elevato nei campioni di lago vicini al punto in cui sfocia un maggior volume di acqua proveniente dallo scioglimento dei ghiacciai vicini. Insomma, i dati sembrano indicare che i cambiamenti climatici, di cui il disgelo dei ghiacciai rappresenta un indicatore diretto, sono legati a un maggiore rischio di salto di specie dei virus.

Questo significa che dobbiamo temere nuove epidemie in arrivo dall’Artico? Non proprio. Per il momento lo studio offre un approccio nuovo alla valutazione del rischio di spillover, ma non prevede nuove pandemie, in quanto nell’ambiente artico non sono presenti i cosiddetti vettori “ponte”, organismi in cui il virus riesce a riprodursi prima di fare il salto di specie nell’ospite definitivo.

Comunque sia, non sono risultati da sottovalutare: i cambiamenti climatici possono condurre a modifiche importanti sia delle specie presenti in un determinato ambiente sia nella loro distribuzione, e potrebbero emergere nuove, preoccupanti, interazioni tra vettori e virus. “Districare questo rischio da effettivi salti di specie sarà uno sforzo fondamentale da perseguire in parallelo con le attività di sorveglianza, al fine di mitigare l’impatto di future grandi epidemie”, concludono gli autori dell’articolo.

