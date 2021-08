Le cose da sapere prima di vedere Shang-Chi e la Leggenda dei dieci anelli

30 Agosto 2021 – 18:04

https://www.youtube.com/watch?v=siWoO_0LSxM

Dopo essere stato più volte rimandato per via delle limitazioni imposte dal coronavirus, Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci anelli è pronto finalmente a debuttare nelle sale italiane a partire dal prossimo 1° settembre. Diretto da Destin Daniel Cretton (Il castello di vetro, Il diritto di opporsi), si tratta del primo film Marvel con un protagonista di origini asiatiche, ovvero Simu Liu (già visto in Kim’s Convenience Store) nei panni dell’eroe delle arti marziali Shang-Chi. Secondo quando dichiarato dal boss di Marvel Studios Kevin Feige, sono quasi vent’anni che la pellicola su questo personaggio, considerato in qualche modo minore nell’universo delle figure della Casa delle meraviglie, è in lavorazione e avrà a quanto si sa delle conseguenze importanti per tutta la quarta fase di questo universo cinematografico. Ecco, nel frattempo, alcune informazioni per orientarsi prima di andare al cinema:

Shang-Chi

Il personaggio di Shang-Chi fa il suo debutto nei fumetti Marvel nel dicembre 1973, creato da Steve Englehart e Jim Starlin (quest’ultimo creatore anche di Thanos): abilissimo in tutte la arti marziali, poi conosciuto come Maestro del Kung fu, il giovane uomo era inizialmente rappresentato come il figlio del genio del male Fu Manchu, creato dal romanziere Sax Rohmer (altri personaggi che animavano le sue avventure iniziali erano creazioni dello stesso scrittore). Nei fumetti Shang-Chi è allenato dal padre alle arti marziali fin da piccolissimo, sviluppando così incredibili abilità nella lotta e nell’uso di diverse armi, dal bastone ai nunchaku e così via. Inviato a Londra a uccidere un medico, il guerriero capirà che finalmente il padre non era il benefattore che credeva essere, bensì un criminale senza scrupoli e sfuggirà di conseguenze al suo controllo. In seguito comparirà in diverse saghe Marvel come Marvel Knights, X-Men, Heroes for Hire, Secret Wars, incrociando il suo destino con quello di supereroi come Moon Knight, Iron Fist, Spider-Man e molti altri e finendo anche per entrare negli Avengers. Nelle apparizioni in diverse storie successive, l’eroe assumerà anche altre capacità soprannaturali, come quella di generare infiniti cloni di sé stesso o di trasformare gli avversari in pietra.

Il Mandarino

Marvel a un certo punto perse i diritti sui personaggi di Rohmer e quindi annacquò i riferimenti a Fu Manchu, fra l’altro personaggio problematico per la sua connotazione razziale estremamente stereotipica. Nel film in uscita, dunque, si è deciso di attribuire la paternità di Shang-Chi a un altro personaggio orientale molto noto nei fumetti Marvel, ovvero il Mandarino, super-villain dalle grandi abilità nelle arti marziali e con un profondo legame con i Dieci anelli che indossa e che gli conferiscono incomparabili poteri; ha ricavato questi ultimi (nei fumetti indossati ognuno su ciascuna dita delle mani mentre nel film portati ai polsi) dai resti della nave spaziale di Axonn-Karr, esploratore di una potente stirpe aliena, i Makluan, assimilabili in qualche modo a enormi draghi. Non è la prima volta, però, che i fan del Marvel Cinematic Universe incontrano il nome di questo antagonista: il Mandarino fa la sua comparsa in Iron-Man 3 interpretato da Ben Kingsley, ma si scopre successivamente che non si tratta del vero e proprio criminale, bensì dell’attore Trevor Slattery arruolato da Aldrich Killian (Guy Pearce) per distrarre l’opinione pubblica dai propri piani malvagi; nel corto ufficiale All Hail the King vediamo il ritorno di Slattery, il quale è fatto uscire di prigione per incontrare il vero Mandarino, per nulla compiaciuto di vedere la sua identità rubata da un semplice attore.

I Dieci anelli

I Dieci anelli sono nei fumetti dei gioielli veri e propri; nel Marvel Cinematic Universe, invece, danno il nome a un gruppo terroristico internazionale che nasce appunto sotto la guida del Mandarino. L’organizzazione di terroristi compare per la prima volta nel 2008 in Iron Man, essendo proprio i responsabili del rapimento di Tony Stark; dopo alcuni riferimenti in Iron Man 2, tornano appunto in Iron Man 3 come il gruppo che spalleggia il finto Mandarino, per poi palesarsi realmente nel corto All Hail the King. I più attenti avranno notato che anche alcuni scagnozzi che fanno irruzione nei laboratori delle Pym Technologies in Ant-Man portano al collo il tatuaggio dei Dieci anelli. A proposito del tatuaggio, il logo scelto dall’Mcu per rappresentare i Dieci anelli stessi è stato oggetto di una dura polemica: nei primi film, infatti, si trattava di due spade circondate da dieci cerchi, ognuno dei quali conteneva un simbolo in alfabeto mongolo; all’epoca lo stesso governo della Mongolia protestò per l’associazione della propria cultura tradizionale con il terrorismo e il logo fu modificato inserendo invece parole in ideogrammi cinesi, scelta di cui le stesse autorità mongole si sono pentite ora che la Cina ha eliminato l’insegnamento della lingua mongola tradizionale dalle scuole.

Il film

Come accennato Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci anelli opera qualche modifica alla tradizione fumettistica nella sua trama cinematografica : Simu Liu interpreta infatti Shang-Chi, il figlio di Wenwu (Tony Leung), signore della guerra conosciuto in passato anche come il Mandarino, che però ha deciso di sottrarsi alla violenza paterna e vivere come un semplice parcheggiatore a San Francisco, a fianco della sua amica Katy Bashir, interpretata dalla comica Awkwafina (Katy Bashir è anche lei un personaggio dei fumetti Marvel, nota anche come Apex e capace di manipolare ogni tipo di macchinario; i riferimenti ai suoi poteri qui sembrano però scarsi). Quando Wengu tornerà a minacciare lui e la sorella Xialing (Meng’er Zhang), il giovane sarà costretto a riconnettersi col suo passato e soprattutto ad accettare un’eredità magica legata agli stessi Dieci anelli, che hanno aspetto e poteri decisamente differenti rispetto a quelli visti nelle varie pubblicazioni.

The post Le cose da sapere prima di vedere Shang-Chi e la Leggenda dei dieci anelli appeared first on Wired.

Fonte: Wired