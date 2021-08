Csi: Vegas, il ritorno di Grissom sulla scena del crimine nel primo trailer

Benvenuti nel 2021, o meglio: bentornati. Nelle scorse ore è stato diffuso il trailer di Csi: Vegas, la nuova serie che funge da revival di uno dei titoli crime più popolari del mondo. Lanciato nel 2000, Csi: Scena del crimine ha rivoluzionato il panorama della serialità internazionale, portando il genere legato ai crimini e omicidi a nuova centralità e lanciando un franchise mondiale che ha contato svariati spin-off e adattamenti. Oltre 20 anni dopo, tre dei protagonisti storici di quella serie, Jorja Fox, Wallace Langham e soprattutto il William Petersen interprete del mitico Grissom sono pronti a tornare sul luogo del delitto (l’attore, oggi 68enne, ha avuto di recente un malore sul set ma pare tornerà presto per continuare le riprese). Questa volta saranno affiancati da nuovi colleghi, interpretati da Paula Newsome, Matt Lauria, Mel Rodriguez e Mandeep Dhillon.

Come si intravede nella clip di anticipazione, il laboratorio della scientifica di Las Vegas è in subbuglio perché la professionalità dei suoi investigatori è messa in dubbio da un caso conclusosi in modo poco chiaro. Nei primi due episodi sarà coinvolto anche Paul Guilfoyle, che interpreterà nuovamente il capitano della polizia Jim Brass, dopo avergli dato il volto per ben quattordici stagioni nel ciclo originale: pare che il capitano ormai in pensione sia coinvolto a sua volta in un misterioso delitto e che per scagionarlo si debba ricorrere all’esperienza di due veterani come Gil Grissom e Sara Sidle. Nel frattempo anche nel mondo delle indagini forensi molto è cambiato e i due dovranno adattarsi a un nuovo modo di cercare la verità. Alla quale, è convinto Grissom, “alla fine si arriva sempre“.

“Ventuno anni fa abbiamo lanciato Csi e abbiamo visto con grande meraviglia come questa serie dallo stile cinematografico abbia creato un genere, diventando un travolgente fenomeno globale“, ha dichiarato Kelly Kahl, presidente di Cbs Entertainment: “Dopo gli avanzamenti tecnologici degli ultimi anni non vediamo l’ora di guardare il nostro team fare quello che gli riesce meglio: seguire le prove“. Questo revival è un progetto particolarmente ambizioso per Cbs, il canale che manderà in onda negli Stati Uniti i nuovi episodi a partire dal prossimo 6 ottobre esattamente come aveva trasmesso la serie originale e tutti i suoi derivati. Ancora da definire, invece, il suo debutto in Italia.



