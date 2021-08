T-Mobile hack: nuovi dettagli e promesse dal CEO

29 Agosto 2021 – 10:49

Il CEO di T-Mobile, Mike Sievert, ha fornito ulteriori dettagli sull’attacco del 17 agosto, promettendo miglioramenti per la sicurezza.

Fonte: Punto Informatico