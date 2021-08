Lefant pulisce e lava casa senza che tu faccia nulla (-150€)

28 Agosto 2021 – 19:49

Il robot aspirapolvere di Lefant è quello che stavi cercando: è un due in uno che lava persino i pavimenti al tuo posto ed è in super offerta.

The post Lefant pulisce e lava casa senza che tu faccia nulla (-150€) appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico