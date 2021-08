iPhone 12, riparazioni gratuite per i problemi audio

28 Agosto 2021 – 13:50

Apple ha annunciato un piano di riparazione gratuita per iPhone 12 e iPhone 12 Pro che soffrono di problemi audio durante le chiamate.

The post iPhone 12, riparazioni gratuite per i problemi audio appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico